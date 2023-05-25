Doğu Anadolu'nun batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan verilere göre, doğu bölgelerde devam eden gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri, Malatya'nın kuzey ve doğusu ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.