İstanbul'da başörtülü kadınları kovan işletmecinin bütün izinleri iptal edildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta Asud

e Çay Evi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen skandal olay büyük tepki çekmişti. Arkadaşlarıyla Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen başörtülü genç kadın, işletme sahibinin yanlarına gelip ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırmasıyla neye uğradığını şaşırmıştı.

Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağdur kadın şunları söyledi:

"Gittik çayımızı içtik dediği gibi bir sorun yaşamadık biraz uzun oturunca ayaklarım uyuştu elimde bardakla ayağa kalktım ama konuşmaya devam ediyoruz . Arkamdan bir adam bana doğru gelince hepimiz kendisine döndük . Beni kast ederek bir sorun olup olmadığını sordu kızlara kardeşimde niyetini anlayıp ne için geldiğini sordu . Adam dilencileri oraya almadığını söyledi. Bakın dilenci sandığı kişi benim."

Yobaz işletmeci gözaltına alındı

Gelişmelerin ardından, tesettürlü genç kadını "Kalkın buradan, gidin! Hadi!" sözleriyle kovan işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bir açıklama yaparak yasal süreç sonrasında, verilen bütün izinlerin ve tüm alan kullanım izinlerinin iptal edildiğini açıkladı