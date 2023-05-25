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İstanbul'da başörtülü kadınları kovan işletmecinin bütün izinleri iptal edildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, başörtülü olduğu gerekçesiyle işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.'nın kendisine ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal olay, Türkiye'yi ayağa kaldırırken yobaz işletmeci Murat A. gözaltına alındı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu. Türkmen, "Toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.

Üsküdar Kuzguncuk'ta Asud

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 15:32, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 15:40
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e Çay Evi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen skandal olay büyük tepki çekmişti. Arkadaşlarıyla Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen başörtülü genç kadın, işletme sahibinin yanlarına gelip ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırmasıyla neye uğradığını şaşırmıştı.

Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağdur kadın şunları söyledi:

"Gittik çayımızı içtik dediği gibi bir sorun yaşamadık biraz uzun oturunca ayaklarım uyuştu elimde bardakla ayağa kalktım ama konuşmaya devam ediyoruz . Arkamdan bir adam bana doğru gelince hepimiz kendisine döndük . Beni kast ederek bir sorun olup olmadığını sordu kızlara kardeşimde niyetini anlayıp ne için geldiğini sordu . Adam dilencileri oraya almadığını söyledi. Bakın dilenci sandığı kişi benim."

Yobaz işletmeci gözaltına alındı
Gelişmelerin ardından, tesettürlü genç kadını "Kalkın buradan, gidin! Hadi!" sözleriyle kovan işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bir açıklama yaparak yasal süreç sonrasında, verilen bütün izinlerin ve tüm alan kullanım izinlerinin iptal edildiğini açıkladı

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