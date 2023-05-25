Meteorolojiden Başkente gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 15:56, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 17:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15.20-19.00 saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.