Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun Togg ile ilgili açıklamasına cevap

Varank, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Muhtarlar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, yoğun geçen seçim döneminde gittikleri her yerde muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Gelecek dönemde de muhtarlarla buluşma toplantılarının devam edeceğini anlatan Varank, muhtarlık kurumunun milleti temsil noktasında en temelde yer aldığını kaydetti.

Varank, muhtarlık kurumunun itibarını kamuoyunun gündemine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtarlarımızın bu görevlerinde 'iadeiitibar' diyebileceğimiz, bu kurumun öneminin altını çizerken muhtar arkadaşlarımızın çok talepleri oldu. Bunları da Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir bir yerine getirdi. Özlük haklarınız, maaşlarınız, SGK primleriniz, silah ruhsatlarındaki talepleriniz gibi hususlarınızın tamamını Sayın Cumhurbaşkanı'mız peyderpey yerine getirdi. Bunun yanında özellikle sizin temsiliyetinizi hem merkezi hükümet nezdinde hem de yerel yönetimler nezdinde daha ileriye götürmek için de attığımız adımlar oldu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığını yine bizim dönemimizde kurduk. Büyükşehir belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığını, diğer belediyeler nezdinde Muhtarlar Müdürlüğünü de ilk kez bizim dönemimizde hayata geçirmiş olduk. En önemlisi 19 Ekim'in de Muhtarlar Günü olarak kutlanması, anılması için de 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak ilan ettik."

Muhtarların temsil kabiliyetini artırmaya devam edeceklerini bildiren Varank, "Önümüzdeki dönemde bir yeni Bursalı arkadaşınız olarak bu şehrin bir temsilcisi olarak da sizlerle yerelde bu süreçleri en güzel şekilde takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Biz muhtarlarla ilgilenmeye başladıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun da aklına geldi"

Varank, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini, bu sonuçla Türkiye'de sistem tartışmalarının geride kaldığını dile getirdi.

Seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın takdiri ile yeniden seçileceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Milletimiz kendi bağrından çıkan, 21 yıldır kendisine büyük bir gayretle hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 15 seçimdir yalnız bırakmadı. İnşallah bu seçimde de yalnız bırakmayacak. Biz hep hizmet etmenin derdinde olduk. Yatırımların derdinde olduk. Milleti aldatmaya hiç uğraşmadık ama karşımızda öyle bir muhalefet anlayışı var ki milleti aldatarak, yalan söyleyerek, 'mış' gibi yaparak, 'miş' gibi yaparak milletimizin takdirini kazanabileceklerini zannediyorlar. Bunu nerede gördük? Muhtarlarımızda gördük. Biz muhtarlarla ilgilenmeye başladıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun da aklına geldi. Muhtarlarla toplantılar yapmaya başladı. Muhtarları gündemine almaya başladı. İnanmasa da 'miş' gibi yaparak milletimizin takdirini kazanabileceğini zannetti."

Varank, Hatay Defne Devlet Hastanesinin kısa sürede hizmete açıldığını hatırlatarak, "İlk günden itibaren ne eleştiriler yaptıklarını siz biliyorsunuz. Yok 'Bunun temeli nasıl atılmış?' 'Böyle hastane mi olurmuş?' Ondan sonra biz bu hastaneyi tamamladığımızda yine kulp takmaya çalışıyorlar. Aslında hastanenin binası varmış da içeride hastalara bakmıyorlarmış. Ya şimdi devlet bir inisiyatif almış hem de hükümet kendisine oy vermeyen, yüzde 90 Kılıçdaroğlu'na oy veren bir ilçeye bir hastane yapıp tamamlamış. Bunu takdir etmiyorsanız bile en azından susabilirsiniz, rezil olmanın ne alemi var? Vatandaşlarımız şu anda o hastaneden hizmet alıyorlar. Bu iddiaları ortaya atacağınıza Kılıçdaroğlu da iki gün önce Hatay'daydı. Madem bizim yaptıklarımıza inanmıyorlar. Hastanenin kapısına gitseydi, içeri girseydi. Burada hastane var mı, yok mu bunu kontrol etseydi ama bunların öyle bir derdi yok. Varsa yoksa hizmete karşı çıkmak, yapılanlara itiraz etmek." ifadesini kullandı.

- "Vatandaşı aldatarak siyasette netice alabileceklerine inanıyorlar"

Bakan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, bir televizyon programına katılmış. Utanmadan gene ne diyor? 'Biz hiçbir zaman Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne karşı çıkmadık ki' diyor. Ya bizim gözümüz kör değil, kulağımız sağır değil. Senin ve milletvekillerinin Togg ile ilgili neler söylediğini biz hatırlamıyor muyuz? 'Yerli otomobil yapamazsınız' dediğinizi hatırlamıyor muyuz? Ekranların karşısına çıkıp 'Hani bakanlar, başbakanlar, şirketler bir araya gelmiştiniz, otomobil yapıyordunuz. Ne oldu?' diye kürsülerden bağırdığını biz hatırlamıyor muyuz? Bunlar sanki hiç yaşanmamış gibi çıkıp kameraların karşısına diyebiliyor ki 'Biz zaten Türkiye'nin Otomobili Projesi'ne hiç itiraz etmedik. Biz bu projeyle ilgili kötü bir şey söylemedik.' İşte vatandaşı aldatarak siyasette netice alabileceklerine inanıyorlar ama öncelikle kim doğruyu söyler, kim samimi, kim değil, bunu en iyi takdir eden seçmenlerdir."

Türkiye'nin bu muhalefet anlayışından kurtulması gerektiğini belirten Varank, "Cumhuriyet Halk Partisine samimiyetle oy veren vatandaşlarımızın her seçimde üzülmesi bizi de rahatsız ediyor. Onların hayal kırıklığına uğramasına emin olun biz de çok üzülüyoruz. Onun için o kardeşlerimize diyoruz ki siz değişim istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız önce değişimi genel başkanınızdan başlatmanız lazım. Şu başınızdaki adamdan bir kurtulun, 11 seçim kaybetmiş bir genel başkan size emin olun yakışmıyor. Önce onu değiştirin. Ondan sonra diğer değişimlerin peşine düşün." diye konuştu.

Varank, 28 Mayıs'ta milletin tercihinin "doğru adam"dan yana olacağını vurgulayarak, "Mutlaka sandığa gitmemiz lazım. Oyumuza sahip çıkmamız lazım. 'Bir oydan ne olur?' demememiz lazım. Eğer bir oyla netice değişiyorsa o bir oy önemlidir, değerlidir, azizdir. Onun için o bir oyu da mutlaka sandığa götürmemiz lazım. Burada muhtarlarımıza da gerçekten önemli bir iş düşüyor. İnşallah onların da desteğiyle 28 Mayıs'tan sonra hep beraber yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katılımcılara hitap ettiği toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.