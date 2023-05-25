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Sınır kapılarında 2. tur oyları rekora koşuyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi son bulurken, gümrük kapılarında ise oy verme işlemi sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 16:28, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 16:29
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Sınır kapılarında 2. tur oyları rekora koşuyor

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için yurt dışı temsilciliklerinde dün itibarıyla oy verme işleminin tamamlaması ile oy kullanamayan vatandaşlar, karayolu ile sınır kapılarına gelerek oylarını kullanıyor. Gümrüklerde oy kullanma süresinde son 3 gün kalmasına rağmen katılım oranı ve kullanılan oy sayısında adeta rekor kırıldı. Yüksek Seçim Kurulu, dün saat 23.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 889 milyon 398 olduğunu açıkladı.

Oy kullanmak için Almanya'dan geldi

Avrupa ülkelerinde yaşayan bazı Türk vatandaşları da Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek oylarını kullandı. Almanya'dan geldiğini ve vatandaşlık görevi olarak oy kullandığını belirten Ali Selçuk, her vatandaşın oy kullanması gerektiğini söyledi. Selçuk, "Oy kullanmaya geldik. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Her vatandaşın oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışında, Almanya'da yaşıyorum. Oy kullanmak için bugün buraya geldik. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

"Hayırlısı olsun"

Fransa'dan ülkeye giriş yapan Abbas Polat, oy kullanma işleminin ardından Bursa'ya gideceğini söyleyerek, "Her zamanki gibi çok mutluyuz. Tabii ki insanın ülkesi gibi başka hiçbir yer olamaz. Her zaman gurur duyuyoruz. İnşallah insanlarımız için en hayırlısı hangisi ise Allah onu nasip etsin. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek. Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

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