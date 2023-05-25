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Deprem bölgesinde yapılacak 'Çay Sokağı' konutlarına çay üreticilerinden destek

Doğu Karadeniz'de çay yetiştiren üreticiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde kalıcı konut inşa edilmesi amacıyla 'Filizlenen çaylar yuva olsun' sloganı ile başlatılan 'Çay Sokağı' kampanyasına yaş çay bağışlayarak katkı sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2023 17:40, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2023 17:40
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Deprem bölgesinde yapılacak 'Çay Sokağı' konutlarına çay üreticilerinden destek

Rize Valiliği himayesinde, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünce koordine edilen kampanya kapsamında, çay üretimi yapılan Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da kayıtlı yaklaşık 210 bin çay üreticisinin desteği ile deprem bölgesinde yöre mimarisine uygun kalıcı konutlar inşa edilecek.

Proje çerçevesinde, çay alım noktalarına ürünlerini satmak için getiren müstahsillerin onayı ile yaş çay bağışı toplanmaya başlandı. Çay alım evlerinde görevli çay eksperlerinden bilgi alan üreticiler, gönüllerinden kopan miktarda yaş çayı bağışlayarak "Çay Sokağı" kampanyasına destek sağlıyor.

Yaş çay sezonu boyunca devam edecek kampanyaya, çay üreticisi olmayanlar da Rize Valiliğince açılan banka hesabına nakdi yardımda bulunarak destek verebilecekler.

Toplanan yardımlar, depremden etkilenen iller arasından belirlenecek şehirlerdeki afetzedelere sıcak yuva kurmak amacıyla kullanılacak.

- "210 bin üretici yaklaşık 200 ev yapabilir"

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi derinden yaraladığını, çay üreticilerinin de ilk günden itibaren her türlü desteği yaptığını söyledi.

Herkesin depremzedelerin yaralarına merhem olmak için çabaladığını belirten Mavi, "Çay Sokağı" kampanyasının da çok güzel olduğunu vurguladı.

Mavi, çay üreticilerinin alım yerlerinde cami ve Kur'an kursları için bağışta bulunduklarını anımsatarak, "Bu yıl yardımları ikiye bölerek, yarısı Kur'an kursuna, yarısı depremzedelere gitsin. Oradaki kardeşlerimize birer ev, oda yapmış olalım. 210 bin üretici yaklaşık 200 ev yapabilir. Üreticilerimize çağrıda bulunuyoruz, bu sene bağışlarımızın yarısı kurslara, yarısı deprem bölgesine olmak üzere desteğimiz devam edecek." dedi.

- Üreticilerden depremzedelere yardım

Çay üreticisi Fuat Kasap, deprem bölgesine çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Kampanyanın çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kasap, "Herkesi kampanyaya desteğe davet ediyorum. Biz gönlü zengin insanlarız. Çok güzel bir destek olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kul ise üreticilerin her zaman çay alım evlerine gelen yardım kuruluşlarına destek verdiğini anlatarak, "Diğer yardım kuruluşları gibi, biz de elimizden geldiği kadar yardım etmek istiyoruz. Geçmişte elimizden gelen maddi yardımı yaptık. Çay zamanı daha büyük bir destek olacaktır. Bölgede çok büyük bir yıkım oldu. Bizim için 5-10 kilo çay çok büyük bir rakam değil ama biriktiği zaman büyük bir meblağ eder." diye konuştu.

İbrahim Sadıkoğlu da üretici olarak böyle bir kampanya düzenlenmesi dolayısıyla memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Önemli olan yardımlaşmak. Herkes elinden geldiği, gönlünden koptuğu kadar yardım yapsın. Allah yardım yapacak kişilerden şimdiden razı olsun. Deprem bölgesini kalkındırmak için destek vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet ve millet el birliği ile bu afetin de üstesinden gelineceğinin altını çizen Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. El birliği ile bunun altından kalkacağız. Üreticilerimize sesleniyorum, her çay sezonu kurslara 5-10 kilo çay toplanıyor. Gönlünden ne koparsa. Çok sayıda çay üreticisi var. Herkes bir kilogram verse bile çok büyük bir rakam ediyor. 5-10-20 kilogram üretici başına yardım yapıldığında, deprem bölgesine çok büyük bir destek yapılacağına inanıyorum."

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