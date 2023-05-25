Ekrem İmamoğlu ve tartıştığı pazarcı birbirlerinden şikayetçi oldu

Bayrampaşa'daki semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu'na, pazarda tezgahı bulunan bir esnaf "terör örgütü PKK ile yan yana olduklarını" söyleyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu ile tartışan esnaf, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tartışmanın ardından polis merkezine giden esnaf, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.

İmamoğlu'nun da avukatı aracılığıyla tartıştığı esnaf hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.