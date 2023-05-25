Hemşirenin 7'nci kattan düşerek ölümüne ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından derhal soruşturma işlemlerine başlandığı vurgulandı.

Cinayet şüphesi ve intihara yönlendirme iddiaları da dahil olmak üzere tüm iddiaları karşılayacak şekilde titizlikle ve hassasiyet ile delil toplama süreçlerinin yürütüldüğü ve delil güvenliğinin sağlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geriye yönelik kamera kayıtları araştırması ve olay yerini gören kamera kayıtları araştırması yapıldı. Çok sayıda ifade beyanları alındı. Olay yeri incelemesi ve keşif işlemleri yapıldı. Düşmenin gerçekleşme şekli, mesajlaşma kayıtları, otopsi işlemi ile kimyasal ve biyolojik incelemeler her ihtimale cevap verecek nitelikte araştırma işlemlerine titizlikle devam ediliyor. Gelişmelerden ileriki aşamalarda soruşturma sefahatine göre ayrıca bilgilendirme yapılacak. Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor."