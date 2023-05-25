Numan Kurtulmuş: Özdağ, göçmenlerin gönderilmesi ile ilgili bakanlık istedi

Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gazeteciler Sena Alkan ve Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın 14 Mayıs'ta aldığı oyların analizinin iyi yapılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, bunların biraz "protest oy" olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, oy verenlerin özellikle Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, teröre karşı mücadele, siyasette terörün gölgesinin olmaması konusunda ortak bir eğilim gösterdiğini anlattı.

Terör örgütü PKK/PYD karşıtlığının yüzde 5,2'nin ana damarını oluşturduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu oyların, Tayyip Erdoğan'a kayış göstereceğini söyleyebiliriz. O kitlenin bir numaralı tercihinin terörle mücadele olduğunu, PKK/PYD karşıtlığı olduğunu biliyoruz. Bazı HDP'li aktörlerden şunu bile söyleyenler oldu, 'Biz de Suriye'dekiler, Rojava bölgesindekiler gibi büyük kazanımlar elde edeceğiz'. Orada ne kazanım var? Şehirler yıkılmış. Yerel yönetim özerkliğinin, Kılıçdaroğlu tarafından açıkça dile getirilmesi. Bazı mitinglerde 'Apo'ya özgürlük' sloganları atılması. Bütün bunlar vatandaşta tedirginlik oluşturdu." dedi.

- "O destekten medet uman bir aday olduğunu da unutmayın"

Kurtulmuş, emperyalistlerin, "vekalet savaşı" adı altında terör örgütlerini kullanarak bölgeyi parçalamak istediklerinin aşikar olduğunu söyledi.

Bunların içlerindeki kini artık gizleyemediklerini dile getiren Kurtulmuş, "Bunlar, 'Fırsat bu fırsat Erdoğan'ı bir şekilde indirip Kılıçdaroğlu'na destek verelim.' dediler. Birtakım FETÖ'cü hesaplar tarafından da aynı durum geçerlidir. Bütün güçleriyle 'Kılıçdaroğlu seçilsin.' noktasında bu seçime asıldılar. Erdoğan'ın karşısında konumlanmış bir başka politik aktör var, Kılıçdaroğlu. Dünyanın sayılı dergileri, manşet attılar. Hazırladıkları kapaklar, yazdıkları yazıların hepsi psikolojik harekattı. 'Tayyip Erdoğan'ı devirin, sandığa gidin, demokrasiye sahip çıkın, 2023'ün en önemli seçimdir.' diye yayın yaptılar. Kılıçdaroğlu şunu açık söyleyebilirdi, 'Ey HDP, kalkın Kandil'e dönün, PKK/PYD'ye dönün, ey terör örgütleri, biz PKK'nın Kürt halkı üzerindeki baskısını kabul etmiyoruz'. Bir kere HDP'ye çağrısı oldu mu? Oradan gelen desteğe eyvallah diyen, o destekten medet uman bir aday olduğunu da unutmayın." diye konuştu.

- "Sayın Özdağ bizden bakanlık talep etti"

Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptıkları görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bir bakanlığın verilmesi ve göç meselesinin o bakanlık üzerinden düzenlenmesi, tercihen İçişleri Bakanlığı üzerinden düşünülüyordu. Ben de verdiğim cevabı söyleyeyim, Cumhur İttifakı başından itibaren hiçbir şekilde al ver pazarlığı içerisinde olmadık. Cumhur İttifakı'na katılan hiçbir partinin böyle bir pazarlığı olmamıştır. Biz de açık pazarlık değil ilkesel duruşumuz olduğunu söyledik. Temelde 'terör' ve 'göç' gibi iki konuyu konuştuk."

Özdağ'ın "Biz gönüllü değil gerekirse zorunlu olarak göndermek isteriz." sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, "Orada bir farklılığın olduğu açık. Bu konuları konuştuk. Göçmen meselesinin çok titiz ve detaylı şekilde hükümet tarafından çalışıldığını kendisine ifade ettik. Hiç konuşulmamış gibi açıklama yapması doğru değildi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Vatandaş 'Erdoğan'ı bırakmayacağız' dedi"

Vatandaşın birinci turda "Biz Erdoğan'ı bırakmayacağız." dediğini belirten Kurtulmuş, Meclis'te çoğunluğu almalarının "muhteşem bir başarı" olduğunu söyledi.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu işaret eden Kurtulmuş, "Bunun üstüne ne alabilirsek alacağız. Çok daha yüksek bir oyla kimsenin gık çıkaramayacağı, mazeret uyduramayacağı şekilde Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Bu çift maçlı kupa finali. Birinci maçı biz kazandık ama daha kupayı almadık." dedi.

- "Esas mesele terör baronlarının açık desteği"

Siyasetteki montaj tartışmalarına değinen Kurtulmuş, "Nerede yapıldı? Bence içeriğine bakmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyleyebiliyor mu, 'PKK'lılar Kılıçdaroğlu'na oy verin demediler'. Burada esas mesele terör baronlarının açık desteği. Burada belki kolaj yapılmıştır. İçeriği yanlış mı? Evet bu içerik doğru. Bu içerikle ilgili başka görüntülerin olduğu cümle alem biliyor." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, seçimden sonra gündemlerinde enflasyonla mücadele olacağını dile getirerek üretim, istihdam ve ihracat eksenli zeminde ilerleyeceklerini aktardı.

Gerektiğinde Türkiye'nin reformları yapabilecek imkana sahip olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "AK Parti'nin en büyük meziyeti de reformlardaki dinamizmidir. Realitelere ve ihtiyaçlara göre reformları yapar. Yatırım ortamının iyileştirilmesi tabii ki öncelikli hedeftir. İhracatı artırarak döviz gelirlerini artırmak bir başka hedefimizdir." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımız dünyanın en tecrübeli siyasetçilerinden biri"

Kurtulmuş, bakanların milletvekili olmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı hangi bakanla ne şekilde yürüyeceğine karar verecek. Cumhurbaşkanımız dünyanın en tecrübeli siyasetçilerinden biridir. Kime ihtiyacı varsa bunları tercih edecek, kamuoyuyla paylaşacaktır. Gidişata baktığımızda parlamento dışındaki bakanlara yoğunlaşacağını görüyorum. Sonuçta karar verecek olan Cumhurbaşkanımız."

Türkiye'de yabancıya konut satışı meselesinde ilkeler çerçevesinde, kimin ne şekilde vatandaşlık alacağının belli olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu, 'Ev aldım, dükkan aldım vatandaşlığa geçeceğim.' şeklinde bir prosedür değil. Vakti zamanı gelir, bu uygulamanın beklenen faydayı sağlamadığı görülürse bu da gözden geçirilebilir." dedi.

HÜDA PAR'ın, Cumhur İttifakı'na katılmasına değinen Kurtulmuş, "HÜDA PAR bizim listelerimizden seçime girdi ve 4 milletvekili aldı. Mutlaka katkısı olmuştur. Batman'da AK Parti'nin 1 milletvekili vardı. Bu seçimde ikinci milletvekili HÜDA PAR'ın çalışmasıyla geldi." şeklinde konuştu.