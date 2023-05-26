Dolar/TL, 19,99 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,9920 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün 19,89-19,95 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 19,9410'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 19,9920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 21,4630'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 24,6910'dan satılıyor.

Dolar endeksi dört günlük yükseliş eğiliminin ardından 104,1'le 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyede dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselerek 1,0740'tan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy dün borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirirken, ABD hazinesinin nakit miktarı dün 76,5 milyar dolardan 49,5 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen makroekonomik verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda bankanın 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 40'ı aştığını belirterek, haziran ayında faiz artışı yapılmaması halinde temmuz toplantısında yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi verileriyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.