Sanatçı Yücel Arzen, 'MESAM'la uyumlu çalışmaya özen göstereceğim'

AK Parti'den 28. Dönem Milletvekili seçilen sanatçı Yücel Arzen, "Dijital devrim aslında köklerimizde var olan sanata bakışımızın yeni olanaklarını sağlıyor. İsmet Özel'in çok güzel bir sözü var, 'Şair şiir yazmadığı zaman da şairdir'. Sanatçılık bir hayat tarzıdır." dedi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) açıklama yapan Arzen, 25 yıldır MESAM üyesi olduğunu belirterek, "Çeşitli müzik disiplinlerinde kısacası müziğin olduğu her yerde işçilik yaptım. Cem Karaca başta olmak üzere birçok sanatçıya sahnede eşlik ettim. Müzisyenler insanlık tarihinin başından beri eserlerimizi çeşitli ortamlarda dile getirdi. Artık sanat, fikri çoğaltımdan kaynaklı bir değere dönüştü. Ürettiğimiz bir müzik, fikri endüstriyel toplumun olanaklarıyla dünyanın başka yerlerinde başka kıymetler elde etti. MESAM bu hakları Türkiye'de toplayan ilk ve en köklü kurum." ifadelerini kullandı.

Yücel Arzen, sanatçıların haklarını koruma konusunda kendini görevli hissettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"MESAM'la uyumlu çalışmaya özen göstereceğim. Bizler Sanayi Devrimi kodlarıyla düşünüyoruz. Artık dijital devrimin olanaklarıyla bir sanat ürününün tanımını yeniden yapmalıyız. Sanayi Devrimi bizde yapıt eksenli düşünmeyi koşulladı. Şimdi yeni bir dönem başladı. Dijital devrim aslında köklerimizde var olan sanata bakışımızın yeni olanaklarını sağlıyor. İsmet Özel'in çok güzel bir sözü var, 'Şair şiir yazmadığı zaman da şairdir'. Sanatçılık bir hayat tarzıdır. Sanatçılar evlerine ekmek götürecekler. Satacak başka ürünleri yok."

MESAM Başkanı Recep Ergül ise genel seçimlerde 7 MESAM üyesinin milletvekili adayı olarak yarıştığını vurgulayarak, Yücel Arzen'in Meclis'te sanatçıları temsil etme başarısına ulaştığını söyledi.

Arzen'in "Türk müziğinin altın çocuğu" olarak anıldığına dikkati çeken Ergül, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki bizim camiamızdan bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapması bizi heyecanlandırıyor. Başta telifin üzerindeki yüzde 17 stopaj ve yüzde 18 KDV olmak üzere, sanatçıların hususi pasaport, sosyal güvenlik sorunları, özel kopyalama harcı istisnasından doğan hakları... Eminim ki sektörün içinden gelen, hayatının her evresinde müziğe emek vermiş ve müzikten hayatını kazanan bir insan olarak bunları dile getirecektir. Milletvekili olarak seçilmesi, aslında sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da sanata ve sanatçıya verilen bir değer olarak düşünüyoruz. Kendisini tebrik ediyor, kutluyorum. Başarılar diliyorum."

Meslek birliklerinin politize olmasını doğru bulmadığına da işaret eden Ergül, müzik sektöründe renkliliklerin kaybolmamasının önemine dikkati çekti.

MESAM Yönetim Kurulu'nun da katıldığı toplantıda, sanatçıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edecek Yücel Arzen tebrik edildi.