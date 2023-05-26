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Malatya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Malatya'da, sulama kanalına düşen çocuklardan biri boğuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 14:42, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 16:03
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Malatya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Malatya Şeker Fabrikası arazisinden geçen sulama kanalı çevresinde bulunan iki çocuğun kanala düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika içerisindeki çadır kentlerde kalan vatandaşlar ve görevlilerce kanaldan çıkarılan Suriye uyruklu Abdulvahab Saleh Elhuseyn (2), Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Kayıp ihbarı yapılan çocuk bulunamadı

Kanalda bulunduğu belirtilen diğer çocuğu arama kurtarma çalışması yapan itfaiyenin arama kurtarma dalgıçları, Derme Sulama Birliğinin ekipleri ile çalışma yaptı. Ayrıca kanalın kapalı bölümleri Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait kanal kamerasıyla da tarandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, gazetecilere, çevredekilerin kanalda bir çocuğun daha olduğunu söylediğini, ekiplerin çalışmayı bu yönde devam ettirdiğini ve herhangi bir bulguya rastlamadıklarını, arama çalışmasını sonlandırdıklarını ve gelen ihbarlara göre hareket edeceklerini kaydetti.

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