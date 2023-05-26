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Hemşirenin 7. kattan düşmesiyle ilgili doktor gözaltına alındı

Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in bir rezidansın 7. katındaki balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili doktor gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mayıs 2023 15:35, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2023 15:37
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Hemşirenin 7. kattan düşmesiyle ilgili doktor gözaltına alındı

Olayın ardından emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor Halil İbrahim A. (43) hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Hemşirenin babası Salim Tuncel, Aksaray Adliyesi önünde gazetecilere, devletin konuyu takip ettiğini söyledi.

Kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getiren Tuncel, şöyle konuştu:

"Çocuğum intihar edecek karakterde biri değildi. Gerekli ifadelerimi savcılarıma ilettim. Savcılar gerekli açıklamaları yapacak. Devletimiz gerekeni takip ederek, yapacak. Kızımla en son salı günü görüşmüştüm. Kızımla gezmeyi düşünüyorduk. Kızım istifa edecekti. Görmediğim ve duymadığım konular hakkında bir şey söylemek istemiyorum."

Doktor Halil İbrahim A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu 7. katın balkonundan 24 Mayıs'ta düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

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