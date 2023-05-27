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İkinci el otomobillerde en çok orta segment sedan kazandırdı

İkinci el otomobil piyasasında son bir yılda fiyatlar ortalama yüzde 80 civarında artış gösterirken, bu dönemde değeri en fazla yükselen modeller ise 5-6 yaşını geçmemiş olan C segmenti sedan araçlar oldu

Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 09:50, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 09:51
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İkinci el otomobillerde en çok orta segment sedan kazandırdı

Otomotiv sektöründe sıfır kilometre araçlarda yaşanan arz sorunu ve yüksek enfl asyon, ikinci el otomobilleri kısa zamanda en fazla kazandıran yatırım enstrümanlarından biri haline getirdi. Peki, ikinci el piyasasında en çok hangi modeller prim yaptı? Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata, son bir yılda ikinci elde fiyatı en çok değer kazanan otomobil segmentlerini ve modellerini EKONOMİ gazetesi için derledi. Bu dönemde en fazla kazandıranmodeller, orta sınıf sedan otomobiller oldu.

Bir yılda fiyatlar ortalama %83 arttı

Cardata'nın verilerine göre, Türkiye'de en çok satan ikinci el araçların fiyatı, Mayıs 2022-Mayıs 2023 arasında ortalama yüzde 83 artış gösterdi. 2022'nin mayıs ayında ortalama ikinci el fiyatları 411 bin TL olurken, bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 754 bin TL'ye yükseldi. C segmentinde ise fiyat artışı daha hızlı oldu. Son bir yılda C segmenti araçların fiyatları yüzde 89 arttı. Mayıs 2022'de ortalama 303 bin TL olan C segmenti ikinci el otomobil fiyatları, Mayıs 2023'te yıllık bazda ise 572 bin TL'ye yükseldi. Sıfır kilometre araçlarda SUV'ların payı sedan otomobilleri geçerken, ikinci el araç piyasasında en fazla sedan otomobillerin talep gördüğü dikkat çekti.

Bazı C segmenti sedan otomobillerin fiyatında son bir yılda yüzde 110'un üstünde artış var.

"İlan sitelerindeki fiyatlar piyasa gerçekliğinden uzak"

Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın, bir modelin ikinci el fiyatını belirleyen temel faktörün kuşkusuz o aracın piyasada gördüğü talep olduğunu hatırlatırken, Türkiye'de alım gücünün düşmesinin, talebi daha ulaşılabilir araçlara yönlendirdiğine dikkat çekti. Diğer yandan, Türkiye'de son 10 yıldır fiyatların belirlenmesinde ilan sitelerinin de etkili olduğunu vurgulayan Yalçın, "Fiyatların belirlenmesinde bayi ve galeri yani satıcılardan bu iş ilan sitelerine kaydı. İlan sitelerindeki araç fiyatlarına bakarak aracın değeri belirleniyor. Maalesef piyasanın gerçeklerinden uzaklaşılıyor, aracın fiyatını belirleniyor" dedi. Aracın sıfır kilometre fiyatındaki artış da ikinci el değerine etki eden önemli bir unsur olduğunu belirten Yalçın, yedek parça bulunurluğu ve markanın servis ağı gibi faktörlerinde araca olan talebi dolayısıyla fiyatı etkiliyor.

Fiyatlarda düşüş beklenmiyor

Hüsamettin Yalçın, son bir yılda döviz kurunda yüksek artışlar olmadığı için insanların paralarının değerini korumak adına otomobile yatırım yaptığını söyledi. Bu trendin seçim sonrasında da devam edeceğine işaret eden Yalçın, "Fyatlarda düşüş beklenmiyor. İkinci el otomobil piyasasında talep hala çok yüksek. Çünkü ikinci el araç piyasasında satın alınabilecek otomobil sayısı belli. Kurun artışına paralel fiyatlar da artacaktır" dedi.

Aysel YÜCEL / Ekonomim

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