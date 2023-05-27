Evini dönüştürecekler dikkat! Başvurular için son 5 gün

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Hesaplamalar sürüyor
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
TMSF'den 'Fon personeline yönelik özel kanun çıkarıldı' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'pazarcı' tepkisi
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
Bakan Bozdağ: Kira artışı ile ilgili taslak kanun teklifimiz hazır
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 55,62'ye yükseldi
New York'taki Türkevi'ne levyeyle saldıran zanlı gözaltına alındı
New York'taki Türkevi'ne levyeyle saldıran zanlı gözaltına alındı
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi uygulaması hayata geçiyor
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi uygulaması hayata geçiyor
Gabar'da günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni kuyu
Gabar'da günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni kuyu
Erdoğan'dan uyarı: Öndeyiz duygusu rehavete sürüklemesin
Erdoğan'dan uyarı: Öndeyiz duygusu rehavete sürüklemesin
Öğretmen, okul bahçesinde husumetli olduğu kişilerce darbedildi
Öğretmen, okul bahçesinde husumetli olduğu kişilerce darbedildi
Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz
Mehmet Şimşek: Dubai'ye taşınmadım, Ankara'da yaşıyoruz
Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı seçimi deklarasyonu
Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı seçimi deklarasyonu
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Yargıtay yapay zeka ile 'rehbere uygun gerekçeli kararları' yaygınlaştıracak
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun 'kredi kartı borcu yapılandırma' açıklamasına cevap
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
YKS'ye hazırlanacak meslek liselilere 'akademik destek' programı
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Kılıçdaroğlu'na verilen oyların dörtte biri HDP'den geldi
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Evini dönüştürecekler dikkat! Başvurular için son 5 gün

Evini dönüştürecek vatandaşlar için başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular 5 gün sonra bitiyor. Devletin dönüşüm bedelinin yarısını karşılayacağı kampanyada başvurular 900 bine yaklaştı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 10:17, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 10:20
Yazdır
Evini dönüştürecekler dikkat! Başvurular için son 5 gün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası'nda son haftaya giriliyor. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen kampanyaya başvuru süresi yeniden uzatılmazsa 31 Mayıs'ta sona eriyor.

900 BİNE YAKLAŞTI

Kampanyaya vatandaşın yoğun ilgisi devam ediyor. Dün itibarıyla başvuru sayısı 220 bini geçti. Başvurulan bağımsız bölüm sayısı ise 900 bine yaklaştı. 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' projesiyle İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor.

İstanbul'da en çok başvuru Bahçelievler'den yapıldı. Bahçelievler semtinde vatandaşlardan 6 bin 84 bina için, 22 bin 600 başvuru geldi. Onu 19 bin 105 başvuru sayısıyla Bağcılar, 16 bin 744 sayısıyla Güngören izledi. Üsküdar'dan 14 bin 645, Fatih'ten 12 bin 335, Avcılar'dan 11 bin 886 başvuru oldu.


En az başvuru ise Çatalca, Şile ve Adalar bölgesinden geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları başvuruda bulunulan binaların ön incelemesini yapıyor, keşif raporu hazırlıyor. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Daha sonra ruhsat alınacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.


2+1, 100 metrekare evin 750 bin TL'si devlet tarafından karşılanarak kalan tutarın ise yüzde 10 peşinat ile 5 bin 625 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıl vadede verilecek. 3+1, 120 metrekare evin 900 bin TL'si devlet tarafından karşılanarak kalan tutarın ise yüzde 10 peşinat ile 6 bin 750 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıl vadede ödenecek.

SEDA TABAK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber