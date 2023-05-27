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PKK'lı terörist başkasına ait kimlikle hastanede tedavi görmüş

Diyarbakır'da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu bulunan PKK'lı teröristin, 7 yıl önce çukur eylemlerine katıldığı ve çıkan çatışmada yaralanarak başkasına ait kimlikle hastanede tedavi gördüğü belirlendi- Hazırlanan yeni iddianamede, tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 12:45, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 13:03
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PKK'lı terörist başkasına ait kimlikle hastanede tedavi görmüş

Diyarbakır'da 7 yıl önce terör örgütü PKK/KCK tarafından Diyarbakır'ın Sur ve Bağlar ilçelerinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda yaralanan ve başkasına ait kimlik bilgileriyle hastanede tedavi gördüğü tespit edilen terörist hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan "Brüsk Argat" kod adlı PKK'lı terörist Abdullah Zorarslan'ın, 7 yıl önce çukur eylemlerinde yaralandığı ve başkasına ait kimlikle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK tarafından 6 Temmuz 2015'te Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çukur ve barikat olaylarının başlatıldığı, söz konusu bölgede 13 Mart 2016'ya kadar sokağa çıkma yasağının uygulandığı anımsatıldı.

Sur ilçesinden sonra çukur eylemlerinin kentin birçok noktasına sıçradığı aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Bağlar ilçesinde 15 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu olaylar esnasında çok sayıda kolluk görevlisi ve vatandaş yaralanarak birçok mal zarar gördü. Bu kapsamda şüpheli Zorarslan'ın da silahlı çatışmaya girdiği yer Bağlar ilçesi olmuştur. Yaralanan şüphelinin hastane aciline başkasına ait kimlik bilgileriyle giriş yaptığı tespit edilmiştir. Vücudunda 13 kurşun yarası ve hayati tehlikesi bulunan kişinin 'hastane masraflarını düşünerek başkasına ait kimlik bilgilerini verdiği' yönündeki savunması, suçtan kurtulmaya yöneliktir.

Hastaneye giriş yaptığı esnada, üzerinde terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen rozet, kablo, pil, makas, el feneri, alyan anahtarı, çok sayıda mermi ve şarjör bulunmuştur. Şüpheli hakkında 15 kişinin teşhis beyanında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü anlatılmıştır. Şüphelinin eliyle yazılan bazı örgütsel dokümanlarda ise Sur ilçesinde çukur hazırladığı, örgütlenme çalışması yaptığı ve silahlı çatışmaya girdiği tespit edilmiştir. Ayrıca incelenen dijital materyallerde, şüphelinin terör örgütü PKK/KCK kamplarında faaliyet gösterdiğini içeren 16 fotoğraf da bulunmuştur."

İddianamede, Sur ilçesindeki eylemlerde çukur kazan, barikatlarda silahlı faaliyet yürüten, Bağlar ilçesinde ise sokağa çıkma yasağı olan bölgede silahlı çatışmaya giren sanık hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

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