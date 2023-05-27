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YÖK'ten vakıf üniversitelerine zam uyarısı

Yükseköğretim Kurulu vakıf yükseköğretim kurumlarını eğitim öğretim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 13:18, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 13:19
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YÖK'ten vakıf üniversitelerine zam uyarısı

Yükseköğretim Kurulu tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen "Eğitim ve Öğretim Ücreti" konulu yazıda, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına ilişkin şikayetler olduğu belirtildi.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Mütevelli Heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kar amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilen yazıda öğrencilerin talep ve şikayetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.

Yazıda ayrıca daha önce vakıf yükseköğretim kurumlarına duyurulan "Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören vatandaşlar ile öğrencilerin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi çeşitli etkenlerin bir arada değerlendirildiği ve depremzede öğrencilere, eğitim ve öğretim ücretleri ile burs ve barınma ihtiyaçları konularında kolaylık sağlamaları" kararı da hatırlatıldı.

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