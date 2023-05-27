Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 13:35, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 13:50
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."