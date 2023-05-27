Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 94 bin 12'si okuluna döndü

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü." ifadesini kullandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net