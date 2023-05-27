Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 94 bin 12'si okuluna döndü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından naklini başka illere aldıran öğrencilerden 94 bin 12'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 13:51, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 13:52
Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü." ifadesini kullandı.