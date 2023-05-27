Denizli'de yaralı köpeğe yardım etmek isteyen kişi tırın çarpması sonucu öldü

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Çümen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı köpek, ekipler tarafından veterinere götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akça kavşağında seyir halindeyken yolda yaralı köpek gören Mehmet Çümen (38), otomobilini yol kenarına park etti.

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