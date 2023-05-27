Isparta'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 14:27, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 14:28
Süleyman Aydoğmuşlu (30) idaresindeki 15 NN 062 plakalı otomobil, Beyazevler kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Say (55) yönetimindeki 34 GZ 1119 plakalı kamyonla çarpıştı.
Yaralanan Aydoğmuşlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.