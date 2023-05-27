Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, CHP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter bugün kayıt yaptırdı.

Kayıt işlemleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan 19, 20 ve 21'inci dönemde de Doğru Yol Partisinden milletvekili olan Ensarioğlu, 20 yıldır siyasetten kopmadığını söyledi.

28'inci Yasama Dönemi'nin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Ensarioğlu, "Millet kavgadan, ötekileştirme olaylarından bıktı. Hepimiz millete hizmet için çalışmalıyız." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ensarioğlu'na rozetini, oğlu Kerem Ensarioğlu taktı.

CHP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, kendisi için özel bir an olduğunu belirterek, yıllarca anayasa profesörü olarak öğrencilerine yasama, yürütme ve yargı organlarının işleyişini, Meclis İçtüzüğü'nden kaynaklanan anayasal sorunları anlattığını, şimdi ise yasama organının bir üyesi olduğunu dile getirdi.

Yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük gibi pek çok belge aldığını ancak kendisine verilen mazbatanın bambaşka olduğunu vurgulayan Özbudun, bu belgenin temelinde halkın iradesinin bulunduğunu söyledi.

Özbudun, görevinin Türkiye'de insan haklarının korunması için atılması gereken adımlar olacağını ifade ederek, özellikle kadın haklarının çok büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Rozetlerini Özbudun'a ablası İnci Güçlü, Yönter'e küçük oğlu Kaan, Kavaf'a oğlu Bilge, Arslan'a ise eşi Hatice Arslan taktı.