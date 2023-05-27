'Belediyeler eliyle vatandaşlara zulmeden bir cumhurbaşkanı adayı var'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir tarafta milletin gönlüne girmiş ve 21 yıldır milleti için neler yaptığı ortada olan bir dünya lideri, diğer tarafta da hayatı başarısızlıklarla dolu, tamamen beceriksiz ve CHP'li belediyeler eliyle yönettiği belediyelerle vatandaşlara zulmeden bir cumhurbaşkanı adayı var." dedi.

Karaismailoğlu, kentteki bir restoranda düzenlenen, "Cumhur İttifakı Gençlik Buluşması"nda, bu seçimin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olduğunu söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek seçimde sadece Türkiye'nin değil bütün Türk cumhuriyetleri, Müslüman coğrafya ve bütün mazlumların Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oranla seçilmesini beklediğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bunun karşısında da bütün Türkiye düşmanları, Türkiye ile hesapları olanlar da karşımızdaki vizyonsuz, beceriksiz ve çapsız bir cumhurbaşkanının seçilmesini istiyorlar. Türkiye'yi uzaktan kumanda etmeyi düşünüyorlar." diye konuştu.

Karaismailoğlu, seçimin öneminin altını çizerek, "Onun için bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Bir tarafta milletin gönlüne girmiş ve 21 yıldır milleti için neler yaptığı ortada olan bir dünya lideri, diğer tarafta da hayatı başarısızlıklarla dolu, tamamen beceriksiz ve CHP'li belediyeler eliyle yönettiği belediyelerle vatandaşlara zulmeden bir cumhurbaşkanı adayı var." ifadelerini kullandı.

- "Eren Bülbül'ü öldüren teröristlerle işbirliği yapıyorlar şu anda"

Muhalefetin iktidara gelmek için herkesle, her türlü platformlarda Türkiye düşmanları ile pazarlık yaptığını savunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Eren Bülbül yaşasaydı 14 Mayıs'ta ilk oyunu kullanacaktı, yarın da ikinci oyunu kullanacaktı. İşte bu seçim o kadar önemli. O sandığa gittiğimizde, gençler Eren Bülbül'ün resmini önüne getirsin. Eren Bülbül'ü öldüren teröristlerle işbirliği yapıyorlar şu anda. O inlerinde geberttiğimiz teröristler yurt dışından işaret vererek, karşımızdaki ittifakı destekliyorlar. İnşallah bu oyunu milletimiz bozacak. O yüzden sorumluluğumuz çok büyük. 'Türkiye Yüzyılı' dedik. İşte, Türkiye'nin yüzyılının seçimi bu. 'Ya bu teröristlerle işbirliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan kazanacak.' dedik."

Karaismailoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Bir Trabzonlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na niye oy verir? Biz dünyada beceriksizlikte, çapsızlıkta ve vizyonsuzlukta lider arıyorsak tamam, Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir ama demokraside seçimler olmazsa olmazdır. Gönül isterdi ki rakiplerimizin de bizim gücümüze yakın güçleri olsun ama hiç yan yana getirilemeyecek iki kişiyi maalesef demokrasi gereği karşımızda rakip olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim akşamı CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağına inandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Yarın akşam Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir oranla Cumhurbaşkanı olduktan sonra asıl karşı taraftaki gürültüyü siz görün. Önce CHP'de kıyamet kopacak." dedi.

Karaismailoğlu, 28 Mayıs'tan sonra bütün taşların ortaya döküleceğini belirterek, "Ama biz işimize bakacağız, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için oy vereceğiz. İnşallah Türkiye dünyanın lider ülkesi olacaktır. İşte o planlamaları yapıyoruz biz." diye konuştu.