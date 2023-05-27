Çocuğunu kurtarmak isterken kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi.

Balkondan düşme tehlikesi olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki diğer çocuğuyla birlikte aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.