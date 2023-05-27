Kılıçdaroğlu: Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen "Aile Destekleri Sigortası" buluşmasında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''Her evde asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. Bir anne 'Son 6 aydır kendime hiçbir şey almadım.' diyor. Demek ki bir sorunumuz var. Sizin sorunlarınızı çözeceğim.

''HİÇBİR FAKİR AİLENİN ELEKTRİĞİ SUYU DOĞALGAZI KESİLMEYECEK''

Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa ben niye siyaset yapıyorum? Engelliye bakan annenin sosyal güvenlik priminin devletin yatırması lazım. Benim bir sözüm var hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim. Hiçbir fakir ailenin elektriği suyu doğalgazı kesilmeyecek.

''TEK HEDEFİM ADALETİ GETİRMEK''

Benim tek hedefim bu ülkeye adaleti getirmek ve her evde huzuru sağlamaktır. Bundan emin olmanızı isterim.''