Tiyatro sanatçısı Pınar Alsan Ünsal hayatını kaybetti
Bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi gören tiyatro sanatçısı Pınar Alsan Ünsal yaşamını yitirdi. Pınar Alsan Ünsal kendisini gibi sanatçı olan eşi Levent Ünsal 2020 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 17:52, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 17:53
Tiyatro sanatçısı Pınar Alsan Ünsal vefat etti. Ünsal'ın hayatını kaybettiği haberini meslektaşı Süha Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Vefat haberini Süha Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Uygur paylaşımında, "Cennet mekanın olsun... Levent'ine kavuştun..." ifadelerini kullandı.