Bursa'da Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gün boyu baraj çevresinde incelemelerde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşlar, kıyıdan başlayarak su üzerinde siyah tabaka oluştuğunu ve yayıldığını fark etti.

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