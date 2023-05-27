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Kaftancıoğlu 'Bu polislerin yüzüne tükürün' paylaşımını sildi

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan Seçim güvenliği sağlayacak olan polislerden fotokopi kağıdıyla 142 belgesini kullanmak isteyenlerin yüzüne tükürülmesini istedi. Kaftancıoğlu gelen tepkiler sonrasında paylaşımını sildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2023 20:19, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2023 20:22
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Kaftancıoğlu 'Bu polislerin yüzüne tükürün' paylaşımını sildi

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler" başlıklı bir açıklama yayımladı. Canan Kaftancıoğlu açıklamasında 142 nolu belgeyle oy kullanmak isteyen polislerin sadece orjinal belgeleyle oy kullanabileceğini, fotokopi veya başka belgeyle oy kullanmak isteyen polislere izin verilmemesini ve bunların yüzüne tükürülmesini istedi.

Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasına hep İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı:

"Türk Polisine hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu denilen militan,
yıllardır seçim günleri oy kullanan ve seçimin güvenliğini sağlayan Polisimizin yüzüne tükürülmesini söylüyor.
Ortakları PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKP olunca."

Canan Kaftancıoğlu gelen tepkiler sonrasında paylaşımını sildi ve tüm emniyet mensuplarından özür diledi.

İşte Kaftancıoğlu'nun tepki toplayan paylaşımı

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