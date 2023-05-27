Milli elektrikli tren seti raylarda

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli tren seti 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Milli tren, yolculu seferine bugün saat 20.10'da Ada Ekspresi ile Adapazarı'ndan başladı.

Günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak milli elektrikli tren, günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek.

Milli elektrikli trende çay, kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacak.

Tasarımından üretimine kadar yerli ve milli imkanların kullanıldığı milli elektrikli tren seti, 160 kilometre işletme hızına sahip.

İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSI sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretildi.