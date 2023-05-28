Meslek liseliler elektrikli araçla TEKNOFEST'te birinci oldu
Tekirdağ'da meslek liseli öğrencilerin tasarladıkları araç, TEKNOFEST'ten birincilik ödülüyle döndü. Okulda yeni yarışlar için hazırlıklar şimdiden başladı. Yeni hedefleri ise araçtaki yerlilik oranının artırılması.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 08:56, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 08:54
Öğrenci ve öğretmenler gece-gündüz çalıştı, TEKNOFEST 2023 Liselerarası Elektrikli Araç Yarışması'ndan görsel tasarım dalında birincilik ödülüyle döndüler.
Tekirdağ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Atomik 59 takımı, tamamen kendi imkanlarıyla elektrikli araç tasarladı.
"Atomik 59" adlı elektrikli araç, Gebze TÜBİTAK Yerleşkesi'nde düzenlenen yarışmada kontrolleri ve yarışları başarılı şekilde tamamladı.
Lisenin TEKNOFEST başarısı okulda sevinçle karşılandı. Takımın şimdiki hedefi aracın yerlilik özelliklerini geliştirerek, yeni yarışmalarda da boy göstermek.