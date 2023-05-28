Meslek liseliler elektrikli araçla TEKNOFEST'te birinci oldu

Tekirdağ Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Atomik 59 takımı, tamamen kendi imkanlarıyla elektrikli araç tasarladı.

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