Bakan Soylu: Nüfus müdürlükleri açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Seçimin nasıl demokratik bir şenliğe dönüştürüleceğini dünyaya gösterdi. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Vatandaşın tercihi başımızın üstünedir. Bütün sandıklar oy kullanılacak alana nakledildi, herhangi bir problem olmamıştır. Seçim ve sandık alanı güvenliği için üzerimize düşen görev vazifeler yapılmaya devam edilmekte.

Afet bölgesinde de oy verme işlemi 1150 sandık alanına başlamıştır. Oy kullanma işlemi sabah hızlı başladı. Bir öncekinde uzun sürmekteydi bu sefer seri şekilde devam ediyor. 81 ilden aldığımız bilgilere göre sorun yoktur. Kolluk güçleri hariç silah taşımak yasaktır.

Kimlik kartı ihtiyacı olursa nüfus müdürlüklerimiz açıktır Seçim olayları da geçen seçimlere göre daha az olmuştur. Milletimiz demokratik olgunlukla bu seçimi tamamlayacak ve Türkiye yepyeni, güzel bir başlangıca adım atacak."