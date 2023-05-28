Üç mühürlü zarflara itiraz edildi, sandıkta oy verme başlayamadı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Alatape ve Ören mahallelerinde oy kullanma zarflarının üzerinde açıldığı anda iki mühür olması gerekirken 3 mühür bulunması nedeniyle oy verme işlemi başlatılmadı.

"FAZLA MÜHÜR OLUNCA GEÇERSİZ SAYILIR"

Kırsal Alatepe Mahallesi 1029 numaralı sandıkta görevli CHP'li gözlemci Mehmet Atıcı, yıllardır sandıklarda görevli olduğunu belirterek "Kanuna göre zarflar 2 mühürlü olarak gelir, sandık başında 3. mühür vurulur. Oysa şimdi bir mühür daha vurulursa 4 oluyor. Fazla mühür olunca oy geçersiz sayılır. Zarflarda Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu ve bir de sandık mührü olur. Fazla veya eksik mühür olursa oy geçersiz sayılır.

Kanun böyle, kullanılan oylar geçersiz sayılır bu durumda. İlçe Seçim Kurulu'na ve CHP'li avukatlara sorduk, 'Kullandırın mühürler tesadüfen zarflara değmiştir' dediler. Görevli olduğum sandıkta 300 oy var hepsi de üç mühürlü, bu tesadüf olamaz. Defalarca seçimde görev yaptım, ilk kez bu durumla karşılaştım. Burada oyların geçerli sayılmaması için bir kasıt var. Bu nedenle oyların kullanılmasını engelledim, oy verme işlemi başlamadı. Milas ve Ören'in birçok sandığında aynı sorun var, konu ile ilgili İlçe Seçim Kurulu'ndan yazılı açıklama bekliyoruz" dedi.

YAŞAR ANTER