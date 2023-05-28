Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Türkevi'ne saldıran sanık hakkında 'denetimli serbestlik' kararı
Türkevi'ne saldıran sanık hakkında 'denetimli serbestlik' kararı
Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: 5 gözaltı
Seçime ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma: 5 gözaltı
Kaymakamlıktan 'CHP'li vekil darp edildi' iddiasına açıklama
Kaymakamlıktan 'CHP'li vekil darp edildi' iddiasına açıklama
Türkiye'den sandık manzaraları
Türkiye'den sandık manzaraları
Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
Meslek liseleri, ekonomiye 1 milyar 349 milyon lira katkı sağladı
YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir
YSK Başkanı Yener: Sonuçlar daha erken açıklanabilir
Üç mühürlü zarflara itiraz edildi, sandıkta oy verme başlayamadı
Üç mühürlü zarflara itiraz edildi, sandıkta oy verme başlayamadı
Bakan Soylu: Nüfus müdürlükleri açık olacak
Bakan Soylu: Nüfus müdürlükleri açık olacak
Petrol ve gaz bereketi: Karadeniz ve G.Doğu'dan yeni müjdeler geliyor
Petrol ve gaz bereketi: Karadeniz ve G.Doğu'dan yeni müjdeler geliyor
Bakanlıktan 'kesimlik hayvan ithalatı izni' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kesimlik hayvan ithalatı izni' iddiasına yalanlama
2. tur için oy verme işlemi başladı
2. tur için oy verme işlemi başladı
Liderler nerede oy kullanacak?
Liderler nerede oy kullanacak?
Seçim yasakları başladı
Seçim yasakları başladı
Kaftancıoğlu 'Bu polislerin yüzüne tükürün' paylaşımını sildi
Kaftancıoğlu 'Bu polislerin yüzüne tükürün' paylaşımını sildi
Kanadına kuş çarpan THY'ye ait uçağın seferi iptal edildi
Kanadına kuş çarpan THY'ye ait uçağın seferi iptal edildi
Oy kullanırken bunlara dikkat!
Oy kullanırken bunlara dikkat!
'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'
'Türk demokrasisi 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir'
AŞTİ'de seçim hareketliliği
AŞTİ'de seçim hareketliliği
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
'İmralı'da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 'yemin töreni' açıklaması
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
'100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olacak'
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Türkiye yarın ikinci tur için sandık başına gidecek
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Hemşirenin düşerek ölmesiyle ilgili hastane müdürü tutuklandı
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Asgari ücrete kaç TL zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
Depremzede öğrencilere yurtlarda öncelik
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
'Eğer bir teröristle yan yana gelip konuştuysam, Allah belamı versin'
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
14 Mayısı bilen anket şirketi: Fark 8 puana çıkabilir
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Deprem bölgesinde 3 ayda 38 bin artçı sarsıntı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 12:33, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 13:08
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Ankara Arjantin İlkokulu'na gitti.

Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, iftira yapıldı ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin sokaklarında gezebilecekler. Ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara yürekten teşekkür ediyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber