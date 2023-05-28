Hastanede tedavi gören seçmen Bakanlığın aracıyla sandığa götürüldü

Göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören 77 yaşındaki Gencan, oy kullanacağı Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ulaştırılmak üzere kaldığı odadan tekerlekli sandalyeyle alınarak araca bindirildi.

Gencan'a yolculuğu sırasında bir sağlık personeli de refakat etti.

Okulun bahçesine kadar araçla gelen Gencan, oyunu verdikten sonra hastaneye götürüldü.

Gencan, AA muhabirine, hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, "Devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ederim." dedi.