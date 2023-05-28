CHP'li ve AK Parti'li okul görevlileri arasında 'rozet' tartışması

Başkan Çalık'ın beraberindekiler de yaşanan tartışmaya dahil oldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'nda görevli CHP'lilerin yakalarına, üzerinde kalp resmi bulunan rozet takmasına AK Parti'li okul görevlileri tepki gösterdi.

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