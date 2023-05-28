CHP'li ve AK Parti'li okul görevlileri arasında 'rozet' tartışması
Beylikdüzü'ndeki bir okulda CHP'li ve AK Parti'li okul görevlileri arasında "rozet" tartışması yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 13:58, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 14:07
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'nda görevli CHP'lilerin yakalarına, üzerinde kalp resmi bulunan rozet takmasına AK Parti'li okul görevlileri tepki gösterdi.
CHP'lilerin rozetlerini çıkarmak istememesi üzerine iki grup arasında tartışma başladı.
Bu sırada ilçedeki okulları gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'na geldi.
Başkan Çalık'ın beraberindekiler de yaşanan tartışmaya dahil oldu.
AK Parti'li okul görevlileri, Çalık ve beraberindekiler hakkında polise şikayette bulundu.