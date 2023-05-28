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Tekirdağ'da nişanlı çiftin kazada ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çiftin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 2 sürücüden 1'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 14:25, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 14:26
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Tekirdağ'da nişanlı çiftin kazada ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ve tedavileri sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü T.E. ile otomobil sürücüsü N.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesine getirilen sürücülerden T.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.A. idaresindeki 34 GN 1731 plakalı otomobil, 26 Mayıs'ta TEM otoyolu gişeler mevkisinde, T.E'nin kullandığı 34 GEV 397 plakalı kamyonetle çarpışmış, ikiye bölünen otomobilde bulunan Kardelen Coşkuntuna (22) ile nişanlısı Burhan Çetin (24) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İstanbul'dan düğün alışverişinden dönen nişanlı çiftin, Kırklareli'nde nikah töreni için gün aldıkları öğrenilmişti.

Kazada yaralanan 2 sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

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