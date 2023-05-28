Van'da salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk öldü
Van'ın Gürpınar ilçesinde boynuna salıncak ipi dolanan çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 14:59, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 15:00
Otbiçer Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki N.G'nin boynuna evinin bahçesinde sallandığı salıncağın ipi dolandı.
Durumu gören ailesi, çocuğun boynuna dolanan ipi açarak 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.