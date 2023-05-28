12 seçmenli köy sandığa gitti

Köyde 12 seçmenin bulunduğunu dile getiren Atmaca, "Sandıkta görevli arkadaşlarla beraber 17 kişi oy kullanıyor. Vatandaşlarımızın çoğu oylarını kullandı. Köyde seçim sakin geçiyor. Normalde seçmen sayımız daha fazlaydı, son yıllarda azaldı" diye konuştu.

Köy muhtarı Mehmet Atmaca, seçimlerin vatana ve millete "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

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