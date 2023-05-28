İnfaz koruma memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Çorlu- Ergene kara yolu Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Ergene yönüne giden Barış T. (36) yönetimindeki 59 ABF 645 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Tevfik Akdemir'in kullandığı 59 AGY 583 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan Akdemir'in otomobili, bariyere çarparak durdu. Kazada Mehmet Tevfik Akdemir, yaralandı. Akdemir, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olduğu belirtilen Mehmet Tevfik Akdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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