Konya'da okulda sahte müşahit kartıyla yakalanan kişi gözaltına alındı
Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı. Müşahitlik kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 15:35, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 15:36
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan O.B.Ş'nin (23) kimliğini inceledi.
Yapılan incelemelerde O.B.Ş'nin okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.