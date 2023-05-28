Kılıçdaroğlu'ndan sandık çağrısı: Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandığa gitme çağrısında bulunarak, "...üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın..." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 15:48, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 15:49
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandığa gitmeyen seçmene çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:
"Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın..."
Hala oy kullanmamış kardeşim, sandığa git, üşenme, oyunu kullan. Geleceğin yürüyüş mesafesi kadar yakın...Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 28, 2023