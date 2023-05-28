Karaman'da trafik kazasında bir çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Karaman'da yoldan çıkan otomobilin, tarlada park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu, 3 yaşındaki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 16:04, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 16:05
Osman Yağal (49) yönetimindeki 06 BYH 719 plakalı otomobil, Karaman-Mut kara yolunun 25. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Otomobil, yolun sağındaki tarlada park halindeki 70 FV 676 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Adem (3), Musa (22) ve Ercan Yağal (25) yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Adem Yağal, hayatını kaybetti.