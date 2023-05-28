İlber Ortaylı: Oyunuzu kullanın ve takipçisi olun

Türkiye'nin tarih denilince aklan gelen ilk isimlerinden, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Instagram hesabından oy kullanırken bir fotoğrafını paylaşarak, seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu. İlber Ortaylı, paylaşımında "Demokrasinin en önemli hakkı olan oyunuzu kullanın ve takipçisi olun" ifadelerini kullandı.