Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçirip öldü
Niğde'de oy kullandıktan sonra eve dönüş yolunda kalp krizi geçiren Recep Kahramaner (63), hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 16:26, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 16:27
Niğde Güllüce köyünde yaşayan Recep Kahramaner, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy kullandıktan sonra okuldan çıktı. Eve dönüş yolunda fenalaşan Kahramaner, yere düştü.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahramaner, hayatını kaybetti.
Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.