Şanlıurfa'da seçim kavgası: YSP'li vekil dahil, 5 yaralı

HDP Şanlıurfa il Başkanı Avukat Ahmet Atış'ın kafasında ve kaburgasında, aldığı darbeler yüzünden kırıklar meydana geldi.

YSP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da darp edilenler arasında.

BBC Türkçe'ye konuşan Şenyaşar, "Benim durumum Ahmet Bey'e göre daha iyi ama organize olmuş hazırlık yapmışlardı. Bir müşahidimiz orada sandıkta oyunu kullanmak istemiş, oradaki AKP görevlileri ve köylüler onu tehdit ederek 'Açık oy kullanıp mührü Erdoğan'a basacaksın' diye zorlamışlar, o da karşı çıkıp bizi aradı. Gittiğimizde hazırlıklıydılar hepimize saldırdılar, köyden çalarken de araçlarımızın camlarını kırdılar' dedi.

Jandarma mahallede ve okulda önlem alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.