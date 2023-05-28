110 yaşında sandığa gitti
Zonguldak'ta yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı.
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 17:49, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 18:20
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu da ailesinin yardımıyla sandık başına gitti.
Oyunu kullanan Safiye Nine, okulda kardeşi Şerife Uslucuk ile karşılaştı. Kurtoğlu göz yaşlarına hakim olamadı.