Akşener: Sandıkları sakın terk etmeyin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, Millet İttifakı müşahitlerinin son ana kadar sandıkların başında kalması çağrısında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mayıs 2023 18:10, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2023 18:20
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Elbette temennimiz bu ucube sistemin değişmesine dair umudumuz, inancımız, temennimiz var.
Şu çağrıyı yapmak istiyorum; Millet İttifakı'nın müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandık başlarında kalmalıdırlar. Herhangi bir yorgunluk belirtisinde hangi partiye aitseler o partinin yetkililerini aramalıdırlar.
Genç müşahitlerin özellikle orada kalmalarını motivasyonlarını yüksek tutmalarını istiyorum, hayırlı olsun."
Ayrıntılar geliyor...