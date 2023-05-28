Akşener: Sandıkları sakın terk etmeyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Elbette temennimiz bu ucube sistemin değişmesine dair umudumuz, inancımız, temennimiz var.

Şu çağrıyı yapmak istiyorum; Millet İttifakı'nın müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandık başlarında kalmalıdırlar. Herhangi bir yorgunluk belirtisinde hangi partiye aitseler o partinin yetkililerini aramalıdırlar.

Genç müşahitlerin özellikle orada kalmalarını motivasyonlarını yüksek tutmalarını istiyorum, hayırlı olsun."

Ayrıntılar geliyor...