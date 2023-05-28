YSK Başkan Yener açıkladı... Saat 18.15'te yayın yasağı kalktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yener'in açıklamaları şöyle:

Değerli basın mensuplarımız öncelikle, YSK'nın koymuş olduğu kurallara uymanızı rica ediyoruz. Şu an için YSK herhangi bir açıklama yapmadan veri paylaşılmasının hoş olmadığını belirtmek isterim.

Az önceki beyanatımızda belirttiğimiz gibi yayın yasağının nasıl kalkacağı konusunda topladık. Saat 18.15 itibarıyla yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu an da herhangi bir problem yoktur.

14 Mayıs seçimine katılan 24 siyasi partimize ve adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır.