Bakan Varank'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

368 seçmenden 304'ünün oy kullandığı sandıkta oyların tamamı geçerli sayılırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 190 oyla sandıktan birinci isim olarak çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 114 oy aldı.

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